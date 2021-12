Speciale scuola: Battisti (Pd Lazio), avviso pubblico da 1.5 milioni per acquisto scuolabus elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato in Iccp, di cui sono presidente, lo schema di deliberazione per l'acquisto di scuolabus elettrici per I comuni sotto i 5000 abitanti. Un investimento importante da parte della Regione Lazio che ha stanziato ben 1.5 milioni di euro e che abbiamo varato nella commissione che presiedo". Così in una nota, Sara Battisti, Consigliere regionale del Lazio. "Si tratta di un intervento dalla duplice prospettiva: infatti, oltre a guardare alla sostenibilità ambientale, risolviamo il grave problema dei pulmini per le scuole nei piccoli comuni. La Regione Lazio si rivela ancora una volta amica delle piccole realtà del territorio, permettendo loro di mantenere un servizio indispensabile come quello dello scuolabus da intendere però anche nell'ottica di condivisione e di utilizzo per la socialità - aggiunge Battisti -. Sono state anticipati, inoltre, anche i criteri di premialità del bando: numero di comuni che intendono condividere l'utilizzo di scuolabus, mini-scuolabus elettrici; comuni sprovvisti nel proprio territorio di uno o più plessi scolastici; sostituzione di un veicolo inquinante; numero complessivo di bambini in età scolastica (3-13 anni) nei comuni che condividono il mezzo; utilizzo del mezzo anche per altri usi (es: gite scolastiche); comuni con un numero inferiore a 2000 abitanti. Questa misura darà ai nostri Sindaci e ai nostri borghi una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Voglio ringraziare i colleghi Commissari per il lavoro svolto". (Com)