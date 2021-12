Lombardia: Consiglio regionale approva all'unanimità la nuova legge sulla Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è quello di ampliare l'impianto normativo vigente con nuove prescrizioni che valorizzino le specificità territoriali e il volontariato mantenendo, unico caso, in Italia le deleghe alle Province e istituendo la figura del Coordinatore territoriale operativo (Cto) con compiti di coordinamento delle risorse del volontariato organizzato. In una seduta completamente dedicata, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge di riordino del sistema regionale di Protezione Civile (relatrice Francesca Ceruti, Lega). Il ruolo delle Province e della Città metropolitana di Milano - Il nuovo modello introdotto, prevede l'attribuzione di specifiche funzioni ai Presidenti delle Province lombarde in affiancamento alle vigenti autorità di Protezione civile. La legge consolida le funzioni in capo a Regione Lombardia e considera le Province e la Città metropolitana di Milano gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali per l'organizzazione delle strutture di Protezione civile a livello territoriale. Gli Enti dovranno dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa. Viene definito con chiarezza a quali autorità di governo dei vari livelli territoriali competano la direzione strategica e il coordinamento delle risorse da impiegare al verificarsi di un'emergenza di protezione civile: comunale, sovracomunale o di area vasta, regionale. Tra le novità della legge emerge la figura del Coordinatore Territoriale Operativo (Cto), individuata tra i volontari di Protezione civile con competenza e specifica formazione. (segue) (Com)