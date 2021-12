Usa: dipartimento di Stato, vertice virtuale per soluzioni a crisi sicurezza ed economica Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha organizzato per oggi un incontro internazionale "di alto livello" per affrontare le sfide dell'economia, della politica e della sicurezza, ad Haiti. La riunione, in formato virtuale, sarà coordinata dal vice segretario di Stato per l'emisfero occidentale, Brian Nichols. Il panel comprende rappresentanti di governi e organizzazioni internazionali interessati allo sviluppo di Haiti. Il meeting, prosegue la nota, "servirà ad elaborare impegni per prevenire ulteriori peggioramenti della sicurezza e delle condizioni economiche del Paese, oltre che sforzi per soluzioni per la crisi politica, affidate alla stessa società locale". Il vertice si tiene in un momento particolarmente delicato per la sicurezza del paese, soprattutto in riferimento all'allarme dei sequestri. (segue) (Nys)