Usa: dipartimento di Stato, vertice virtuale per soluzioni a crisi sicurezza ed economica Haiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri era stata riferita la notizia della liberazione degli ultimi dodici dei diciassette missionari della "Christian Aid Ministries" sequestrati ad ottobre. Lo riferisce la stessa chiesa ringraziando, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina web, per le "preghiere" recitate in favore dei sequestrati, di cui sedici statunitensi e un canadese. "Daremo più informazioni appena sarà possibile", conclude la breve nota. La notizia è stata confermata dalla polizia locale, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Un ringraziamento per "l'instancabile" lavoro delle forze di sicurezza, agenzie di intelligence e organizzazioni internazionali, è arrivato dal governo degli Stati Uniti. La notizia è ragione di "un profondo sollievo", ha scritto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, segnalando che la Casa Bianca "continuerà ad appoggiare la Polizia nazionale di Haiti per migliorare la sicurezza di tutti gli haitiani e dei cittadini statunitensi". (segue) (Nys)