Speciale difesa: Bulgaria, Stoltenberg a premier Petkov, prima visita a Nato mostra impegno in Alleanza

- Il fatto che il primo ministro della Bulgaria, Kiril Petkov, abbia svolto la sua prima visita alla Nato dimostra il forte impegno di Sofia nei confronti della Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al punto stampa con il primo ministro della Bulgaria. "Grazie mille per essere venuto alla Nato. So che questa è la tua prima visita all'estero e mi congratulo per la tua nomina a primo ministro", ha detto Stoltenberg. "Penso che il fatto che tu venga qui per la tua prima visita dimostri il forte impegno della Bulgaria nei confronti della nostra Alleanza e anche l'importanza per tutti noi di lavorare più strettamente insieme in un ambiente di sicurezza più impegnativo. E sono anche grato per i contributi della Bulgaria alla nostra sicurezza condivisa nella regione strategica del Mar Nero e per il fatto che fornisce diverse capacità, comprese le navi, alle pattuglie della Nato nella regione. Accolgo con favore anche i vostri recenti investimenti in nuovi aerei da combattimento, pattugliatori marittimi e veicoli corazzati. E conto sulla Bulgaria per continuare a investire in difesa mentre affrontiamo un mondo più imprevedibile", ha evidenziato il segretario generale. Stoltenberg ha evidenziato che "la Bulgaria aiuta a costruire la stabilità nei Balcani occidentali", contribuendo alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo. (Beb)