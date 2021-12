Speciale difesa: Nato, Stoltenberg con premier bulgaro Petkov, possibile dialogo con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo valutando seriamente le implicazioni per la sicurezza dell'Alleanza della situazione attuale. Risponderemo in modo determinato a qualsiasi deterioramento dell'ambiente di sicurezza, anche rafforzando la nostra posizione di difesa collettiva. La Nato adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati della Nato", ha aggiunto Stoltenberg. "Qualsiasi ulteriore aggressione contro l'Ucraina avrebbe enormi conseguenze e avrebbe un prezzo elevato. Ribadiamo il nostro sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina" e "le relazioni della Nato con l'Ucraina riguardano solo l'Ucraina e i 30 alleati", ha ribadito Stoltenberg. Inoltre, gli alleati sono "pronti per un dialogo significativo con la Russia" e ribadiscono il loro invito alla Russia per una riunione del Consiglio Nato-Russia. (Beb)