Congo-Kinshasa: giornalista ucciso negli scontri tra polizia e banditi

- Un giornalista della Repubblica democratica del Congo (Rdc) è morto per le ferite da arma da fuoco riportate nello scontro tra la polizia e i banditi. Lo riportano i media locali, secondo cui Jean-Marie Luzingu si trovava in un'area situata tra i comuni di Bandalungwa e Bumbu, nel distretto della capitale Kinshasa, quando sono avvenuti gli scontri. È stato colpito da un proiettile sparato dalla polizia locale, secondo quanto riferito da testimoni oculari all'emittente "Mishapi Voice". Sono in corso le ricerche per rintracciare l'autore che è in fuga. (Res)