Speciale difesa: Mulè, soddisfazione per accordo di acquisizione di Aurora SpA da parte di Cy4Gate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in una nota esprime "grande soddisfazione per la firma da parte di Cy4Gate di un accordo preliminare per l'acquisizione del 100 per cento di Aurora S.p.A.. Un'operazione che segna da un lato il dinamismo societario di un'azienda italiana impegnata in un settore strategico, quello della sicurezza cibernetica, dall'altro un passo importante verso la costituzione di un polo di competenze e tecnologie nazionali nel campo della cyber intelligence e della cyber security". "Le sfide che istituzioni e imprese si trovano ad affrontare sono sempre più articolate e complesse: sostenere un percorso di innovazione tecnologica, formazione, implementazione delle capacità di deterrenza e resilienza alle minacce cyber è un imperativo morale e politico per un Paese che vuole stare al passo con i tempi e tutelare la sicurezza nazionale", aggiunge Mulè. (Com)