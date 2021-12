Speciale difesa: India-Tagikistan, ministro Esteri tagiko in visita a Nuova Delhi da domani al 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Tagikistan, Sirojiddin Muhriddin, sarà in visita a Nuova Delhi da domani al 20 dicembre su invito dell’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar. I due ministri si incontreranno domani, 18 dicembre. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. L’incontro, si legge nella nota, verterà su temi bilaterali – sarà esaminato lo stato della cooperazione – e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Sirojiddin incontrerà anche altre personalità. La sua visita darà seguito all’intenso scambio di quest’anno. Jaishankar ha visitato il Tagikistan tre volte: per la conferenza “Heart of Asia” a marzo e per riunioni dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a giugno e settembre. A Dushanbe si sono recati anche il ministro della Difesa e il consigliere per la Sicurezza nazionale dell’India, sempre per impegni Sco. Da parte tagika ci sono state due visite del segretario del Consiglio di sicurezza, a febbraio e a novembre. (Inn)