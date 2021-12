Speciale difesa: Regno Unito, ministero Difesa, abbattuto un drone "ostile" in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia intercettore dell'Aeronautica militare britannica ha abbattuto un "piccolo drone ostile" in Siria il 14 dicembre. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico. Si tratta del primo abbattimento di un mezzo aereo nemico dopo 40 anni da parte delle forze britanniche, nonché la prima situazione di questo tipo sui cieli dell'Iraq o della Siria, riporta l'emittente "Bbc". Il drone "rappresentava una minaccia" per le forze della coalizione che combattono il gruppo Stato Islamico nel sud della Siria. Il ministro della Difesa Ben Wallace ha affermato che l'attacco è stato "una dimostrazione impressionante della capacità dell'Aeronautica di eliminare obiettivi ostili in aria". Come riferisce il ministero, dopo essere stato identificato dai piloti del jet, il drone è stato distrutto utilizzando un missile avanzato aria-aria a corto raggio chiamato Asraam. (Rel)