Speciale difesa: Russia-Usa, ministero Esteri, proposto divieto volo bombardieri pesanti fuori da proprio spazio aereo

- Russia e Stati Uniti dovrebbero impegnarsi ad astenersi dal far volare bombardieri pesanti equipaggiati per armamenti nucleari o non nucleari o dal dispiegare navi da guerra di superficie di qualsiasi tipo, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, alleanze o coalizioni militari, nelle aree rispettivamente al di fuori dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, da dove possono attaccare obiettivi nel territorio dell'altra parte. Lo si legge nella bozza di accordo sulle garanzie di sicurezza proposte da Mosca a Washington, pubblicata dal ministero degli Esteri russo. (Rum)