Carceri: Isola solidale a ministra Cartabia, rischio sfratto, per detenuti pericolo Natale in cella

- "A pochi giorni dal Natale, alcune decine di detenuti ospiti dell’Isola Solidale, che stanno scontando presso la nostra struttura la loro pena alternativa, rischiano di rientrare in carcere e trascorrere lì questo periodo di festività. Tutto ciò a causa dell’insistenza della Fondazione Opera Divin Redentore, proprietaria dei terreni sui quali sorge la struttura da noi gestita a Roma, che vuole rendere immediatamente esecutivo uno sfratto, sebbene un’udienza del giudice del 19/1/2021 sostenga che non si possa provvedere alla convalida dello stesso". È quanto dichiara, in una nota, il presidente dell’Isola Solidale. (segue) (Com)