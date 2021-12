Brexit: Commissione Ue, misure per garantire farmaci generici e salvavita a persone Nord Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha spiegato che, con la soluzione proposta oggi, intende facilitare l'attuazione sul campo del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, in linea con il pacchetto di soluzioni per l'Irlanda del Nord presentato il 13 ottobre 2021. Lo scopo è garantire che i medicinali generici (come il paracetamolo) possano essere autorizzati secondo le procedure nazionali del Regno Unito, in conformità con le norme dell'Ue sui medicinali. Le persone nell'Irlanda del Nord avranno accesso a questi medicinali contemporaneamente alle persone nel resto del Regno Unito. Un altro obiettivo è garantire che le persone nell'Irlanda del Nord abbiano anche accesso a farmaci salvavita innovativi (compresi i nuovi farmaci antitumorali) contemporaneamente a qualsiasi altra persona nel Regno Unito. Una "soluzione ponte" consentirà di fornire all'Irlanda del Nord qualsiasi nuovo medicinale autorizzato nel Regno Unito, fino a quando non verrà rilasciata la relativa autorizzazione anche nell'Ue. "Questa 'soluzione ponte' si aggiunge ai meccanismi esistenti di uso compassionevole e di emergenza previsti dal diritto dell'Ue", ha spiegato la Commissione. (segue) (Beb)