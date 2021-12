Brexit: Commissione Ue, misure per garantire farmaci generici e salvavita a persone Nord Irlanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i medicinali introdotti nell'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito, "non è necessario ripetere il test dei lotti se è già stato effettuato in Gran Bretagna o nell'Ue", ha specificato l'esecutivo europeo. "Non sono necessarie autorizzazioni di fabbricazione o licenze di importazione per i medicinali forniti dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, a determinate condizioni", ha continuato la Commissione.L'esecutivo europeo ha evidenziato che l'autorizzazione dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito può consentire alle aziende con sede in Gran Bretagna di utilizzare un unico pacchetto e un foglio illustrativo quando riforniscono i mercati della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord. Non ci sarebbe bisogno di imballaggi separati. Malta, Cipro e l'Irlanda beneficeranno di alcune deroghe per un periodo di tre anni. Ad esempio, durante questo periodo in questi tre Paesi, gli importatori di medicinali dal Regno Unito non dovranno essere in possesso di autorizzazioni di produzione, né questi medicinali dovranno essere nuovamente testati se lo sono già stati nel Regno Unito. "Ciò darà agli operatori più tempo per adattarsi. I lavori su una soluzione permanente a lungo termine sono in corso nel contesto della strategia farmaceutica dell'Ue", ha evidenziato la Commissione Ue. (segue) (Beb)