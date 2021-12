Brexit: Commissione Ue, misure per garantire farmaci generici e salvavita a persone Nord Irlanda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte di oggi richiedono anche al Regno Unito di rispettare determinate condizioni. Infatti, la proposta prevede requisiti di confezionamento per garantire che i medicinali autorizzati nel Regno Unito non entrino nel mercato unico. Il Regno Unito si assume la responsabilità esclusiva dell'autorizzazione dei medicinali per l'Irlanda del Nord. Ciò è subordinato al fatto che il Regno Unito rispetti sostanzialmente il diritto dell'Ue in materia di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano al momento del rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio per l'Irlanda del Nord. "Ciò riduce i rischi per il mercato unico dell'Ue", ha concluso la Commissione europea. (Beb)