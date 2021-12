Legge Bilancio: FI, su patent box governo recepisce nostre proposte per incentivare investimenti immateriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patent box il governo recepisce in pieno le osservazioni e le proposte di Forza Italia. Lo dichiarano in una nota i senatori di Forza Italia Dario Damiani, Massimo Ferro, Fiammetta Modena Modena e Antonio Saccone, componenti della commissione bilancio al Senato. "Siamo molto soddisfatti di aver inserito in legge di Bilancio una misura molto apprezzata dalle imprese italiane a tutela il nostro saper fare. L’incentivo - spiegano - sale dal 90 al 110 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di brevetti nel campo industriale, commerciale o scientifico. In questo modo viene ampliata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di questi beni immateriali che non concorre a formare il reddito complessivo dell’impresa. Per Forza Italia - aggiungono gli esponenti azzurri - si tratta di uno strumento di politica industriale indispensabile per colmare una lacuna di competitività che offre nuove opportunità di crescita per le aziende e per il Paese. Con questa agevolazione fiscale le imprese potranno tornare a investire anche in asset strategici ‘intangibili’, nel nostro know how, in perfetta linea e coerenza con il piano Next generation Eu", concludono.(Com)