Energia: operatore Nord Stream 2, iniziato riempimento seconda stringa gasdotto

- La procedura per il riempimento di gas della seconda stringa del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata oggi, dopo che precedentemente erano stati completati con successo i lavori di messa in servizio, per controllarne l'integrità, secondo quanto comunicato dall'operatore del progetto, Nord Stream 2 AG. Esattamente come avvenuto ad ottobre con la prima stringa, anche la seconda dovrà essere riempita gradualmente di gas per raggiungere i livelli richiesti di volume e pressione. L'operatore ha aggiunto che il gasdotto è stato progettato in conformità con gli standard tecnici ed industriali applicabili per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. (Rum)