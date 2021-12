Cina: allagamento in miniera, rimosso dall'incarico sindaco di Xiaoyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista cinese ha ordinato un ricambio al vertice del governo municipale di Xiaoyi, nel nord della Cina, dopo l'allagamento di un sito minerario in cui sono rimaste intrappolate 21 persone. Lo riferisce il quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", precisando che sono già state effettuate nuove nomine per le cariche di sindaco, vicesindaco e segretario del comitato provinciale di Partito. Sarebbero finora 20 le persone riportate in superficie dai soccorritori, che stanno lavorando per rintracciare la 21ma. Secondo le indagini preliminari, l'inondazione sarebbe stata causata dall'estrazione illegale del carbone, portata avanti nella notte di mercoledì scorso. Il locale dipartimento di Pubblica sicurezza ha finora arrestato sette sospettati e sta cercando ulteriori fuggitivi. Sono 350 gli agenti di polizia che si sono uniti ai 400 soccorritori operativi sul posto.(Cip)