Brexit: Sefcovic, proponiamo accordo su misura per fornitura medicinali a Irlanda Nord

- Tutti in Irlanda del Nord avranno accesso agli stessi medicinali come altrove nel Regno Unito e l'integrità del mercato unico dell'Unione europea sarà protetta. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "La Commissione europea oggi propone un accordo su misura per la fornitura di medicinali all'Irlanda del Nord. Significa che tutti nell'Irlanda del Nord avranno accesso agli stessi medicinali contemporaneamente come altrove nel Regno Unito, garantendo nel contempo che l'integrità del mercato unico dell'Ue sia protetta", ha detto Sefcovic. "La Commissione ha promesso che, se necessario, avrebbe modificato le sue norme sui medicinali per raggiungere l'obiettivo" e "oggi mantiene quella promessa", ha continuato Sefcovic. "Ciò evidenzia la flessibilità del protocollo. Fino a quando questi nuovi accordi non saranno in vigore, gli accordi esistenti continueranno in modo che le persone nell'Irlanda del Nord abbiano la prevedibilità e la certezza giuridica di cui hanno bisogno. Le discussioni continueranno sui medicinali veterinari", ha specificato Sefcovic. (segue) (Beb)