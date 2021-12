I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: sospeso accordo con Emirati su trasporto petrolio verso Europa - Israele ha annunciato la sospensione di un accordo firmato con gli Emirati, a seguito della normalizzazione dei rapporti tra le parti, che stabiliva il trasporto di greggio emiratino verso l’Europa usando il Golfo di Eilat, sul Mar Rosso. Lo riferisce il portale informativo “Al Khaleej”. Da quanto emerso, l’accordo prevedeva l’attracco di petroliere emiratine nel porto israeliano da cui poi, sfruttando un oleodotto, il petrolio emiratino giungeva prima ad Ashkelon (sul Mediterraneo) e poi in Europa. A dettare la scelta, sarebbe stata la pressione dei gruppi ambientalisti israeliani che negli ultimi mesi hanno manifestato più volte mettendo in luce i pericoli dell’accordo per le barriere coralline del Mar Rosso. (segue) (Res)