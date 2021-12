I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: caccia britannico abbatte drone ostile - Il ministero della Difesa del Regno Unito ha comunicato che un caccia Typhoon dell'aeronautica britannica ha abbattuto un "piccolo drone ostile" nei cieli della Siria il 14 dicembre scorso. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Bbc", si tratta della prima volta in 40 anni che l'aeronautica britannica abbatte un velivolo. Inoltre, l'azione è stata il primo ingaggio contro un drone effettuato dalle forze aeree del Regno Unito sopra l'Iraq o la Siria. Secondo il ministero della Difesa britannico, il drone "rappresentava una minaccia" per la coalizione guidata dagli Stati Uniti che combatte lo Stato islamico in Siria. Il titolare del dicastero, Ben Wallace, ha affermato che l'attacco è stato "una dimostrazione impressionante della capacità dell'aeronautica di eliminare obiettivi ostili in aria". Il drone è stato distrutto da un missile aria-aria a corta gittata "Asraam". (segue) (Res)