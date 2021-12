I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Tunisia: emessa la “Dichiarazione di Cartagine" per rafforzare il partenariato - L'Algeria e la Tunisia hanno rilasciato ieri una dichiarazione congiunta denominata "Dichiarazione di Cartagine", a conclusione della visita ufficiale del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in un comunicato stampa, sottolineando che gli importanti colloqui tenuti dai due presidenti hanno consolidato il pieno consenso nel valutare il livello di cooperazione e di partenariato tra i due Paesi e la comune volontà di elevarli in tutti i campi ai massimi livelli, aprendo orizzonti sempre più ampi. I presidenti hanno concordato sulla necessità di adottare un approccio diverso dai tradizionali quadri di cooperazione, al fine di gettare nuove basi per la partnership tra i due Paesi verso un'integrazione più strategica, solidale e uno sviluppo integrato. I due leader hanno elogiato il rafforzamento del quadro giuridico attraverso la firma di numerosi accordi che espandano e consolidino le aree di cooperazione e partenariato. (segue) (Res)