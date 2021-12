© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: premier Madbouly, governo inizia trasloco nella nuova capitale a fine mese - Sono in corso i lavori per attuare le direttive del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, in merito all'avvio del graduale trasloco del governo nel distretto governativo della nuova capitale amministrativa entro la fine di questo mese. Lo ha reso noto il primo ministro Mostafa Madbouly rilevando che alcuni ministeri hanno già iniziato a ricevere i propri edifici, mentre alcuni ministri sono già di stanza presso le sedi dei rispettivi ministeri nella nuova capitale. (Res)