I fatti del giorno - Italia

- Covid: indice Rt medio in lieve calo a 1,13, aumentano ricoveri e terapie intensive - Nel periodo 24 novembre-7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09–1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. E’ quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di Covid-19. L’incidenza settimanale a livello nazionale è invece in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre) rispetto a 176 per 100 mila abitanti (3-9 dicembre), dati flusso ministero Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6 per cento rispetto l’8,5 per cento. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1 per cento rispetto il 10,6 per cento. (segue) (Rin)