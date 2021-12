I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Costa, tamponi a vaccinati per grandi eventi non è tema sul tavolo - L’ipotesi tampone anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi "non è tema sul tavolo del ministero". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a “Radio anch’io” su Rai Radio1. "Le regole ci sono, continuano a rispettarle", ha aggiunto. Bisogna poi lasciare alle Regioni la possibilità “di valutare caso per caso e permettere una gestione più puntuale della situazione”, ha aggiunto. “Un esempio è l’uso della mascherina all’esterno. Se dovessimo introdurre l’obbligo poi varrebbe anche per quelle piccole comunità dove magari ha poco senso”, ha concluso Costa. (segue) (Rin)