I fatti del giorno - Italia (4)

- Covid: Rasi, muoiono 16 non vaccinati per ogni immunizzato con ciclo completo - "La protezione data dal vaccino è basata su un calcolo probabilistico molto alto. Muoiono 16 non vaccinati per ogni vaccinato con 3 cicli. Questo è il motivo per cui vaccinarsi". Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a Skytg24. "Bisogna poi distinguere tra malattia e infezione. Prevenire l’infezione di un virus con l’aerosol è molto difficile, prevenire col vaccino è possibile", ha aggiunto. (segue) (Rin)