I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: emendamento governo, 4 aliquote Irpef e bonus 100 euro per redditi bassi - Le aliquote Irpef passano da cinque a quattro: il 23 per cento fino a 15.000 euro, il 25 per cento da 15.000 a 28.000 euro, il 35 per cento da 28.000 a 50.000 euro ed il 43 per cento oltre i 50.000 euro. E' quanto prevede l'emendamento del governo alla manovra presentato in commissione Bilancio al Senato. I redditi al di sotto i 15.000 euro mantengono il bonus 100 euro mentre quelli da 15.000 a 28.000 lo avranno in base all'ammontare delle detrazioni. (Rin)