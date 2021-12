I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: attività economica al +11,9 per cento su anno nel terzo trimestre - L'attività economica in Argentina ha registrato nel terzo trimestre del 2021 un incremento dell'11,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. E' quanto emerge dal rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) dove si sottolinea che il periodo luglio-settembre segna un +4,1 per cento anche nel raffronto con il trimestre precedente. Il dato complessivo relativo ai primi nove mesi dell'anno segna d'altra parte un +10,8 per cento. Dal lato della domanda si registra un aumento del 21,2 per cento degli investimenti fissi lordi, mentre i consumi privati sono cresciuti del 12,1 per cento, e i consumi pubblici registrano un incremento dell'11,5 per cento. A spingere l'attività al rialzo anche le esportazioni di beni e servizi reali, che hanno registrato un aumento del 18,8 per cento. Il governo ha confermato questa settimana la proiezione di crescita di almeno il 10 per cento del Pil quest'anno e del +4 per cento nel 2022. (segue) (Res)