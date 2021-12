I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: tre deputati lasciano partito del presidente Castillo - Tre deputati del partito Perù Libre, il partito del presidente Pedro Castillo, hanno lasciato ieri il gruppo parlamentare. L’ultima in ordine di tempo, riferisce la stampa peruviana, è stata la deputata Betssy Chávez, che ricopre anche l'incarico di ministra del Lavoro e dell'Impiego, la quale ha motivato la sua decisione parlando di “manifeste e costanti divergenze” all’interno del gruppo. Prima di lei avevano annunciato il loro addio al partito i deputati Guillermo Bermejo e Hamlet Echeverría. Le defezioni arrivano dopo che la mozione di sfiducia nei confronti della presidente del Congresso, María del Carmen Alva, non ha raggiunto i voti per passare al dibattito. (segue) (Res)