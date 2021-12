I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: premier Vásquez, divisioni nel partito di governo sono un problema - Le divisioni all’interno del partito Perù Libre, il partito del presidente peruviano Pedro Castillo, impediscono di individuare gli obiettivi da perseguire. Così la premier Mirtha Vásquez ha commentato la decisione di tre deputati del gruppo parlamentare di lasciare la formazione. “Normalmente un gruppo parlamentare rappresenta una posizione politica, ideologica, e queste divisioni generano un problema, in quanto non si riescono a identificare gli obiettivi da difendere fino in fondo”, ha detto la prima ministra peruviana parlando all’emittente “Rpp”. (segue) (Res)