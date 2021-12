I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: deficit fiscale in calo al 7,6 per cento - Il deficit fiscale della Colombia si è ridotto dall’8,6 per cento al 7,6 per cento in rapporto al Pil. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, José Manuel Restrepo. “Dopo l'analisi che abbiamo svolto con il team economico, possiamo affermare che il processo di consolidamento fiscale è iniziato, contestualmente all'attuazione del nostro programma di rilancio che sta rilanciando l'attività economica e recuperando posti di lavoro”, ha affermato il ministro, secondo quanto riferisce la stampa colombiana. Restrepo ha aggiunto che è stata anche ridotta la proiezione del debito pubblico, che nel 2021 sarà di tre punti percentuali inferiore alla stima prevista, arrivando al 62,1 per cento in rapporto al Pil. (Res)