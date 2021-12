© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: a Pyongyang cerimonia per il 10mo anniversario della morte di Kim Jong-il - Si sono tenute oggi in Corea del Nord cerimonie commemorative in occasione del 10mo anniversario della morta di Kim Jong-il, secondo leader del Paese e padre del leader attuale, Kim Jong-un. I media di Stato nordcoreani hanno trasmesso documentari sulle "gesta rivoluzionarie" di Kim padre durante i 17 anni trascorsi alla guida del Paese. In occasione dell'anniversario una cerimonia è stata ospitata anche dall'ambasciata nordcoreana a Pechino. Kim Jong-il, figlio del fondatore della Corea del Nord comunista, Kim Il-sung, è morto per un attacco cardiaco all'età di 69 anni, il 17 dicembre 2011. (segue) (Res)