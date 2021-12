© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: ministro Esteri Wu, la Cina minaccia il mondo libero - Joseph Wu, ministro degli Esteri di Taiwan, in un'intervista a "la Repubblica" parla dei rapporti fra Taiwan e Cina in un momento di crescenti tensioni nello Stretto. Le recenti celebrazioni del 100° anniversario del Pcc hanno mostrato al mondo una Cina aggressiva e ultra-nazionalista. "Il discorso di Xi Jinping è stato senza dubbio minaccioso e nazionalista, e i fatti recenti dimostrano la volontà della leadership cinese di mutare l'esistente ordine internazionale. La spesa cinese nella difesa - spiega il ministro - ha raggiunto i 250 miliardi di dollari nel 2020 e le continue provocazioni militari nello stretto di Taiwan con 886 incursioni aree nel nostro spazio aereo soltanto fra gennaio e novembre di quest'anno, insieme alle provocazioni militari nel Mar Cinese Meridionale ed al confine con l'India, sono la conferma che il sistema autoritario di Pechino sia una minaccia per pace e stabilità della regione indo-pacifica e del mondo". Il presidente Xi Jinping ha affermato che la riunificazione con Taiwan è inevitabile e non ha escluso il possibile uso della forza. "Taiwan non vuole un conflitto ma saprà difendersi e salvaguardare la propria democrazia di fronte alle intimidazioni militari della Cina. Abbiamo promosso numerose riforme militari, sviluppato capacità di guerra asimmetrica e programmi di difesa autonomi, con produzione interna di aerei e sottomarini. Per la nostra posizione strategica, Taiwan si trova in prima linea nella difesa contro l'autoritarismo e anche per questo vediamo con molto favore le forme di coordinamento fra le democrazie dell'Indo-Pacifico (Quad e Aukus) e il crescente consenso in Europa e Usa per salvaguardare la democrazia di Taiwan". (segue) (Res)