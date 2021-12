© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: l'ex primo ministro Mahathir ricoverato in ospedale - L'ex primo ministro 96enne della Malesia Mahathir Mohamad è stato ricoverato in ospedale nella notte di ieri. Lo riferisce la stampa di quel Paese, che cita una nota del National Health Institute (Nhi) secondo cui l'ex premier e figura di riferimento della politica malese verrà sottoposto a un "checkup completo e tenuto sotto osservazione". La nota non precisa per quale ragione l'ex premier sia stato ricoverato, ma anticipa che Mahathir rimarrà probabilmente in ospedale per alcuni giorni. Mahathir, un ex medico divenuto il primo ministro politicamente più longevo nella storia della Malesia, è noto per aver sofferto di diversi disturbi cardiaci, inclusi infarti che lo hanno costretto a sottoporsi a operazioni di bypass coronarico. Mahathir ha servito nella veste di primo ministro per 22 anni sino al 2003, e di nuovo nel 2018, come leader di una coalizione progressista, all'età di 92 anni; il suo esecutivo di coalizione ha retto però appena un biennio, prima di cedere alle tensioni interne tra le differenti componenti della maggioranza, Lo scorso dine settimana Mahathir ha presentato personalmente la sua autobiografia. (segue) (Res)