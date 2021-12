Piemonte: indagine Epat, clienti dei ristoranti in calo del 15%

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'appello mancano 35 mila persone rispetto ai dati del 2019 e ancora una volta la motivazione è legata al perdurare dell'epidemia Covid. E' questo il dato diffuso dall'indagine svolta dall'Epat (l'Associazione pubblici esercizi) nei 6 mila ristoranti presenti in Piemonte. Un calo che su Torino e provincia è del 15 per cento. A questo poi si aggiunge la mancata apertura di diverse attività, ben il 35 per cento, che non hanno riaperto a causa della carenza di personale, della stretta del governo sugli ingressi turistici e del Super Green Pass. Anche il periodo natalizio porta preoccupazione, ma il presidente di Epat Torino Alessandro Mautino e il direttore Claudio Ferraro, sottolineano che "vi è comunque un senso di positività di oltre il 60 per cento degli operatori, che vedono nell’essere aperti la prospettiva di avvicinarsi sempre più alla normalità del periodo pre- Covid. (segue) (Rpi)