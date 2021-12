Sardegna: il Comune di Cagliari incrementa i fondi per i contributi allo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Cagliari ha incrementato di 100 mila euro i contributi per le associazioni sportive dilettantistiche per attività 2020. Ulteriori 20 mila euro sono resi disponibili per l'organizzazione di eventi 2021. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un assestamento di bilancio.Con l'obiettivo di incentivare l'attività fisica e attenuare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui cittadini, la giunta ha inoltre approvato una proposta di deliberazione in cui si stabilisce, che in tutti gli impianti sportivi e le piscine comunali in gestione diretta sia applicata una riduzione tariffaria, così come per i periodi di bassa frequenza. A sostegno delle famiglie residenti, un bando consentirà l'accesso a nuovi contributi che verranno riconosciuti sotto forma di "voucher sport", per agevolare l'acceso allo sport a tutti, indipendentemente dall'età. Lo ha stabilita una delibera del Consiglio Comunale. (Rsc)