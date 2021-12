Migranti: Bernini (FI), riforma Schengen penalizza l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "la riforma di Schengen proposta dalla commissione europea rischia di rivelarsi una beffa per l’Italia, perché inserisce i movimenti secondari tra i motivi per cui uno Stato membro è autorizzato a reintrodurre i controlli alle frontiere interne. Una clausola che confligge apertamente con i nostri interessi di Paese di primo approdo". La parlamentare aggiunge in una nota: "Mentre il regolamento di Dublino - che ci impone tutti gli oneri per l'accoglienza dei richiedenti asilo - resta un totem intoccabile, e la redistribuzione dei migranti in Europa è inesistente, ora se non riaccogliamo i cosiddetti 'dublinanti' potremmo addirittura rischiare la sospensione da Schengen. I dati diffusi oggi da Frontex sugli arrivi dal Mediterraneo centrale - il 380 per cento in più rispetto al 2019 - confermano che l’Italia resta il primo terminale dell’immigrazione irregolare, ed è inammissibile che Bruxelles, invece di attivare la solidarietà comunitaria, si preoccupi solo di rispedirci altri migranti". (Com)