Tunisia: disoccupati in piazza a Sidi Bouzid, contestato presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di giovani laureati in stato di disoccupazione prolungata hanno organizzato un sit-in di protesta in piazza Mohamed Bouazizi a Sidi Bouzid, la culla della rivoluzione del 2011. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa tunisina "Tap". Hayat Amami, la coordinatrice regionale dell’Unione dei disoccupati laureati, ha dichiarato che la protesta è stata organizzata per contestare la decisione del presidente della Tunisia, Kais Saied, di annullare la legge eccezionale sul lavoro numero 38 del 2020, che consentiva ai laureati disoccupati da lungo tempo di venire integrati nel settore pubblico.(Tut)