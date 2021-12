Casa: Istat, nel terzo trimestre 2021 prezzi in aumento del 1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, nel terzo trimestre 2021 l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell’1,2 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,2 per cento nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +0,4 per cento nel secondo trimestre 2021). Lo ha rilevato l'Istat. L’aumento tendenziale dell’Ipab è da attribuirsi sia ai prezzi delle abitazioni nuove che accelerano la crescita, passando dal +2,0 per cento registrato nel secondo trimestre al +3,9 per cento, sia ai prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per più dell’80 per cento sull’indice aggregato) che aumentano del 4,2 per cento, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente nel quale erano rimasti stabili. Questi andamenti si registrano in un contesto di crescita vivace dei volumi di compravendita (+21,9 per cento la variazione tendenziale registrata nel terzo trimestre 2021 dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale). (segue) (ren)