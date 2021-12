Casa: Istat, nel terzo trimestre 2021 prezzi in aumento del 1,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base congiunturale l’aumento dell’Ipab, ha evidenziato l'Istat, è dovuto soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che registrano un incremento pari a +3,0 per cento, dopo la stabilità del trimestre precedente; crescono anche i prezzi delle abitazioni esistenti ma in misura meno ampia rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente (+0,8 per cento dopo il +2,0 per cento del secondo trimestre). In media, nei primi tre trimestri del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, i prezzi delle abitazioni aumentano del 2,1 per cento con quelli delle abitazioni nuove che fanno registrare un +3,3 per cento e quelli delle abitazioni esistenti che crescono dell’1,8 per cento. Il tasso di variazione acquisito dell’Ipab per il 2021 è pari a +2,6 per cento (+3,5 per cento per le abitazioni nuove e +2,3 per cento per le abitazioni esistenti). I prezzi delle abitazioni aumentano su base annua per il nono trimestre consecutivo registrando il tasso di crescita tendenziale più alto da quando è disponibile la serie storica dell’indice Ipab. Questa dinamica è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove sia, soprattutto, a quelli delle esistenti che mostrano un aumento notevole dopo la stabilità registrata nel trimestre precedente. Le prime evidenze territoriali mostrano una crescita diffusa in tutte le ripartizioni territoriali, più marcata al Nord e al Centro meno ampia nel Sud e Isole. (ren)