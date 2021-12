Romania: ambasciata d'Italia apprezza dichiarazioni autorità di Bucarest su aggressione troupe Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Bucarest esprime apprezzamento per le dichiarazioni rese dalla parte romena, al più alto livello istituzionale, in merito all'aggressione subita dalla giornalista Rai e dalla sua troupe la scorsa settimana in Romania. Lo si apprende da un comunicato dell'ambasciata. "In relazione alla vicenda che ha visto coinvolti la corrispondente della Rai Lucia Goracci e la sua troupe lo scorso 10 dicembre a Bucarest, l'Ambasciata d'Italia in Romania esprime apprezzamento per le dichiarazioni rese dalla parte romena, al più alto livello istituzionale, a condanna dell'aggressione subita dalla giornalista e dalla troupe e a difesa del ruolo dei giornalisti e della libertà d'informazione. L'ambasciata prende atto degli accertamenti in corso e confida nell'impegno delle istituzioni romene di fare piena luce sull'accaduto", si legge nel comunicato. (Rob)