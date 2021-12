Legge Bilancio: emendamento governo, proroga incremento personale “Strade sicure”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’incremento delle unità delle Forze armate destinate all’operazione “Strade sicure”. E’ quanto prevede un emendamento del governo alla legge di Bilancio, ora al vaglio della commissione Bilancio del Senato. In particolare, si legge nell’emendamento, “al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19”, l’incremento delle 753 unità di personale è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa complessiva di 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinarie, ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale”. (Rin)