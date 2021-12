Russia: Fsb, arrestato militante gruppo neonazista ucraino a Rostov, preparava attentato a giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militante del gruppo terroristico neonazista "Mku" è stato arrestato nella regione di Rostov, accusato della preparazione di un attentato dinamitardo nei confronti di un giornalista specializzato in questioni ucraine. Lo comunica il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), aggiungendo che il cittadino arrestato è russo ed è nato nel 1979. All'indirizzo di residenza del detenuto sono stati sequestrati componenti per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, apparecchiature di comunicazione ed appunti personali con le istruzioni per il loro montaggio e utilizzo, nonché una quantità significativa di materiale di propaganda di natura estremista. (Rum)