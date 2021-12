Spagna: premier Sanchez, Juan Carlos dovrebbe dare spiegazioni su sue attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ribadito che il re emerito, Juan Carlos, dovrebbe dare "spiegazioni" delle sue attività e ha assicurato che la Casa reale non ha consultato il governo in nessun momento sul suo possibile ritorno in Spagna. Sanchez lo ha detto nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo. "Sono due istituzioni diverse e anche se c'è un coordinamento straordinario, non c'è stata alcuna consultazione", ha chiarito il premier. (Spm)