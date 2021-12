© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale per il primo trimestre 2022 e per il rafforzamento del bonus sociale e del gas il governo intende utilizzare 1,8 miliardi di euro. E' quanto si evince nell'emendamento alla legge di Bilancio che oggi verrà presentato in commissione bilancio del Senato. (Rin)