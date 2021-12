Lavoro: Furlan (Uilca), indispensabile accordo su Bnl, no a esternalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo “assolutamente contrari a operazioni di esternalizzazione come quella che vuole portare avanti Bnl: oggi è indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le massime tutele occupazionali, economiche, normative e contrattuali alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti”. Lo ha detto oggi Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, durante le conclusioni dell’esecutivo nazionale in cui è emersa preoccupazione sul tema delle esternalizzazioni. “La loro tutela deve essere la massima priorità: ciò non significa concordare con l’operazione di cessione”, ha affermato, spiegando che successivamente sarà necessario avviare una riflessione su come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il rischio di depauperare la categoria. “Le aziende devono assumersi la responsabilità, anche sociale, di queste operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai futuri assunti ed esteso alle nuove imprese che svolgono, in questi casi, attività bancarie”, ha concluso. (Com)