Covid: nel Lazio ieri record di vaccinazioni, 30 per cento adulti ha già terza dose

- Ieri nel Lazio sono state somministrate 61.800 dosi di vaccino e di queste oltre 4.500 sono le prime dosi, "un risultato importante. Dobbiamo rapidamente alzare l’argine contro la variante Omicron. Nel Lazio il 30 per cento degli adulti ha eseguito la dose booster e attendiamo indicazioni nazionali per la fascia 12-17 anni che attualmente non è reclutabile per il richiamo". Lo afferma sul portale Salute Lazio l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In totale nel Lazio sono state superate 1,4 milioni di dosi booster e complessivamente 10,3 milioni di somministrazioni totali. (segue) (Rer)