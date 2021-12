Fisco: De Lise (commercialisti) e Perchinunno (avvocati), la riforma tributaria è incostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e Associazione italiana giovani avvocati censurano fermamente la riforma che limita l'accesso alla giustizia tributaria, impedendo di fatto l'impugnazione dei ruoli esattoriali dal momento della loro conoscenza dai relativi estratti, e il differimento della tutela giudiziale al momento dell'applicazione di misure cautelari o espropriative". Lo affermano in una nota congiunta Matteo De Lise (presidente dell'Ungdcec) e Francesco Paolo Perchinunno (presidente dell'Aiga). "La riforma, per come è strutturata, appare incostituzionale nella parte in cui limita il diritto di difesa di tutti i cittadini. Eppure, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in passato un interesse giuridicamente rilevante alla tutela dal momento della effettiva conoscenza di un debito iscritto a ruolo mai notificato o notificato irritualmente. È incostituzionale - hanno evidenziato i due presidenti - anche nella parte in cui viola il principio di uguaglianza, creando categorie di contribuenti che possono accedere alla giustizia preventiva ed altre che dovranno attendere i provvedimenti esecutivi". (segue) (ren)