Rifiuti: la Regione Lazio verso il via libera alla discarica di Magliano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è pronta a dare il via libera alla discarica di Magliano Romano, in provincia di Roma. È quanto emerso nel corso di un incontro tra i sindaci della valle del Tevere con il direttore dell'area della Valutazione d'impatto ambientale (Via), Vito Consoli, e la direttrice dell'Area Ciclo integrato rifiuti, Wanda D'Ercole, tenutosi il 15 dicembre. A quanto apprende "Agenzia Nova", da fonti che hanno preso parte all'incontro, i tecnici della Regione Lazio hanno "ritenuto che le integrazioni progettuali presentate dal proponente e gli aggiustamenti apportati al progetto da parte della Direzione regionale abbiano fatto venir meno la necessità di dover considerare il progetto quale nuovo impianto". La discarica di Magliano Romano è un sito da 890 mila metri cubi, di cui circa 60 mila già utilizzati, e destinato a oggi allo smaltimento dei rifiuti inerti. Sull'impianto dal 2014 pende la richiesta della società Idea 4, partecipata di Acea, di convertire l'ex cava in una discarica destinata a rifiuti non pericolosi. Precedentemente in una risposta scritta a un'interrogazione l'area di Via della Regione Lazio aveva sostenuto che "l’impianto in progetto deve essere considerato nuovo impianto in quanto riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, categoria progettuale distinta dalla discarica per rifiuti inerti". Adesso il parere dell'area Via, che ancora non è stato messo nero su bianco, invece si accorderà a quello emesso a novembre scorso dall'area Ciclo integrato rifiuti e secondo la quale "il progetto in esame non deve essere considerato un nuovo impianto e dunque non deve scontare i criteri di localizzazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti trattandosi di variante sostanziale". Sulla discordanza tra i due pareri, fino a oggi, i sindaci dei Comuni limitrofi al sito avevano fatto leva per rafforzare, in conferenza dei servizi, la loro posizione di contrarietà. (Rer)