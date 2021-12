Imprese: Federpreziosi Confcommercio su consumi di Natale, gioielli tornano a brillare sotto l’albero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspettative e pronostici appaiono “del tutto rispettati sulla scia delle indicazioni di primi positivi segnali di ripresa che già facevano presagire un aumento del cinque per cento rispetto allo scorso anno: una conferma, dunque, che il comparto della gioielleria e oreficeria al dettaglio sta facendo registrare finalmente una rilevante crescita consentendo non solo il recupero delle pesanti perdite subite nel 2020 (oltre -30 per cento), ma anche una crescita rispetto al 2019”. Lo afferma in una nota Steven Tranquilli, direttore Federpreziosi Confcommercio, sottolineando una ripresa delle vendite di preziosi che continuano ad essere tra i beni privilegiati negli acquisti natalizi. “Malgrado l’incremento di acquisti attraverso canali elettronici, il punto di vendita fisico continua a tenere le posizioni non solo per la gioielleria ma anche per oreficeria e orologeria: va detto che moltissime aziende hanno fatto tesoro dell’esperienza delle mutate tendenze del mercato e delle modalità di acquisto ed hanno saputo attivare nuove soluzioni di comunicazione e di vendita integrandole con quelle tradizionali”, ha continuato, aggiungendo che se da un lato la situazione di instabilità ha generato una tendenza ad acquisti più cauti, dall’altra gioca a favore di quelli durevoli. “Il consumatore ha comunque dimostrato che non sono venuti meno, anche nella fascia giovane, l’interesse e la propensione per l’acquisto di preziosi: si è manifestata quasi una riscoperta dei loro valori intrinseci al di là di quelli estetici e affettivi”, ha concluso. (Com)